Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft - 22-Jähriger verletzt (26.06.2025)

Hohenfels, Liggersdorf (ots)

Nachdem es am Donnerstagnachmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Zum Ehrenloh" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Im Zuge bereits länger andauernder Streitigkeiten verletzte ein 41-Jähriger seinen 22 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer im Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer. Eine umgehende Fahndung verlief negativ. Der 22-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, aus der er zwischenzeitlich wieder entlassen worden ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell