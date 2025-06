POL-KN: (Denkingen / Lkr. Tuttlingen) - Möglicher Giftköder am Wanderparkplatz entdeckt - Polizei warnt Hundebesitzer (26.06.2025)

Tuttlingen (ots) - Am späten Mittwochabend haben zwei unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Neuhauser Straße Kraftstoff entwendet. Gegen 23:00 Uhr betankten die Unbekannten zunächst einen dunklen BMW, vermutlich Modell X6, und anschließend mehrere Kanister. Ohne den Betrag zu bezahlen, verließen sie das ...

