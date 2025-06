POL-CUX: Unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots) - Bereich PK Geestland Falschfahrer Loxstedt/BAB 27. Am 06.06.2025, um 15:21 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Falschfahrer auf der A27 ein. Nach derzeitigem Stand fuhr der PKW, ein roter Smart, an der Anschlussstelle Stotel auf die Autobahn in Richtung Walsrode auf. Hier wendete der PKW schließlich und fuhr an der ...

