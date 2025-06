POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08.06.2025

Polizeiinspektion Cuxhaven

Loxstedt/BAB 27. Am 06.06.2025, um 15:21 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Falschfahrer auf der A27 ein. Nach derzeitigem Stand fuhr der PKW, ein roter Smart, an der Anschlussstelle Stotel auf die Autobahn in Richtung Walsrode auf. Hier wendete der PKW schließlich und fuhr an der Mittelschutzplanke entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Mindestens ein PKW musste dem entgegenkommenden PKW abrupt ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer / der Fahrzeugführerin machen können, sowie Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Wurster Nordseeküste/Geestland. In der Nacht vom 06.06.25 auf den 07.06.2025 wurden der Polizei gegen 02:00 Uhr mehrere Aufbrüche von Snackautomaten gemeldet. Die unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam Snackautomaten in der Hauptstraße in Drangstedt, in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa sowie in der Straße "Am Markplatz" in Dorum. Darin enthaltendes Bargeld und Waren wurden entwendet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, dem 07.06.2025, ereignete sich kurz nach 21:00 Uhr ein Unfall auf der BAB27. In Fahrtrichtung Cuxhaven kam ein 36-jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries an der Anschlussstelle Bremerhaven Mitte beim Abfahren mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er kam im dortigen Sichtdreieck abseits der Fahrbahn unsanft zum Stehen. Ersthelfer hatten den Fahrzeugführer aus dem Pkw geholfen und leisteten Erste Hilfe. Als die Kräfte des Polizeikommissariats Geestland an der Unfallstelle eintrafen, hatte der Pkw bereits angefangen zu brennen. Der Brand konnte durch die Polizeikräfte schnell eigenständig gelöscht werden. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert gefahren sein könnte. Aus diesem Grund wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus weiter versorgt werden. Durch die Feuerwehrkräfte konnte der Pkw aus dem Sichtdreieck mittels Seilwinde herausgezogen werden, sodass dieser durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden konnte. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt.

