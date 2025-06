POL-CUX: Wieder mehrere Betrugsversuche - Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert erneut hohen Schaden

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Gartenhaus Geestland/Langen. In der Nacht vom 04.06.2025 verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Am Kamp in Langen durch Aufhebeln der Gartentür Zutritt zu einem Gartenhaus. Daraus entwendeten sie ein hochwertiges S-Pedelec. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in ...

