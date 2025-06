Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Geschäft + In Restaurant eingebrochen + Zeugen zur Tat auf Fleckenmarkt gesucht + Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, den 28.05.2025 gegen 17.00 Uhr und Freitag, den 30.05.2025 gegen 11.00 Uhr versuchten bislang Unbekannte in ein Geschäft in der Poststraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand jedoch ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 350 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0

In Restaurant eingebrochen

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend, den 03.06.2025 und Mittwochmorgen verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststäte in der Schillerstraße und entwendeten Bargeld. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Zeugen zur Tat auf Fleckenmarkt gesucht

Cuxhaven. Auf dem Fleckenmarkt kam es am Samstag, den 31.05.2025, zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr zu einem Vorfall unter Jugendlichen, der zunächst durch das couragierte Handeln einer Zeugin beendet werden konnte. Die Frau hielt die zum Teil noch unbekannten Täter davon ab, von den zuvor angesprochenen 14- und 15-jährigen Opfern weiterhin die Herausgabe von Geld zu fordern und schickte die Täter entschieden weg. Leider wurden die Opfer kurze Zeit später erneut von den Tätern aufgesucht, so dass diese 10 Euro erlangen konnten. Die Täter sprachen die Opfer zuvor aus einer ungefähr zehnköpfigen Gruppe heraus an. Auf dem Fleckenmarkt kam es zu zwei ähnlich gelagerten Fällen. Die Polizei erbittet weitere Zeugenhinweise und insbesondere die beherzt eingreifende Zeugin, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer: 04721/573-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven. Am 26.05.25 gegen 16.00 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Am Böhlgraben / Abschnede eine Verkehrsunfallflucht. Eine 29-jährige Cuxhavenerin befuhr die Straße Abschnede in Richtung des Kreisverkehres mit ihrem Lastenrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg. In Höhe der Straße Am Böhlgraben wollte sie diese überqueren. Beim Überqueren sah sie eine von links kommende Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw. Diese habe sie, laut Angaben der Radfahrerin, eigentlich durchgewunken. Als sie sich jedoch zwischen dem dortigen Geh- und Radweg und der Verkehrsinsel auf der Fahrbahn befand wurde sie von dem Pkw touchiert und etwas mitgeschleift. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Das Fahrrad wurde durch den Vorfall beschädigt. Die 29-Jährige blieb laut Polizeikenntnis unverletzt. Durch die Radfahrerin konnte der betroffene Pkw als weißfarbig mit schwarzen Akzenten beschrieben werden. Es soll sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin konnte als ältere Dame mit etwa schulterlangen blonden und lockigen Haaren und sonnengebräuntem Teint beschrieben werden. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

