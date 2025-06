Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gartenhaus + Unfall auf Autobahn + Unfall auf Überholfahrstreifen

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Gartenhaus

Geestland/Langen. In der Nacht vom 04.06.2025 verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Am Kamp in Langen durch Aufhebeln der Gartentür Zutritt zu einem Gartenhaus. Daraus entwendeten sie ein hochwertiges S-Pedelec. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Geestland unter der Telefonnummer: 04743/928-0.

++++++++++++++++++

Unfall auf Autobahn

BAB 27/ Bremerhaven. Am 04.06.2025 ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27 in FR Cuxhaven kurz vor der AS BHV-Geestemünde. Ein 56-jähriger Loxstedter überholte nach dem Ende der Baustelle einen vor ihm fahrenden Pkw rechts. Beim Wiedereinordnen auf den Überholfahrstreifen übersieht er den zuvor überholten Pkw eines 30-jährigen Axstedters. Daraufhin kommt es zum parallelen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des 30-Jährigen touchierte dazu noch die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Bei dem Unfall wurde laut Polizeikenntnis niemand verletzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter anderem durch das Rechtsüberholen eingeleitet.

++++++++++++++++++

Unfall auf Überholfahrstreifen

Unfall BAB 27/ Hagen im Bremischen. Gegen 20.30 Uhr kam es am 04.06.2025 ebenfalls zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in FR Walsrode. Ein 49-Jähriger aus Bremen beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und scherte dazu auf den Überholfahrstreifen aus. Dabei übersah er den bereits auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Syke. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Pkw welcher überholt werden sollte, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit den beiden beteiligten Fahrzeugen zu verhindern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Keiner der beteiligten Personen wurde laut Polizeikenntnis bei dem Unfall verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell