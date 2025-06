Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfallfluchten im Karkweg in Franzenburg - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Franzenburg. In der Zeit vom 31.05.2025 - 20:00 Uhr bis 01.06. 2025 - 08:30 Uhr kam es im Karkweg in Cuxhaven-Franzenburg zu zwei Verkehrsunfallfluchten in kurzer Zeit. Hierbei wurden ein Ford C-Max in schwarz und ein Mercedes Transporter in rot, beide ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert und nicht unerheblich beschädigt.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen beiden Beschädigungen, eventuell durch den gleichen Fahrzeugführer mit dem gleichen Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zu diesem noch unbekannten Fahrzeugführer und zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

