POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09.06.2025

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven-Franzenburg. In der Zeit vom 31.05.2025 - 20:00 Uhr bis 01.06. 2025 - 08:30 Uhr kam es im Karkweg in Cuxhaven-Franzenburg zu zwei Verkehrsunfallfluchten in kurzer Zeit. Hierbei wurden ein Ford C-Max in schwarz und ein Mercedes Transporter in rot, beide ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert ...

