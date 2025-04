POL-MFR: (358) Unfall eines Fahrradfahrers in Fürth - Zeugen gesucht

Weißenburg i.Bay. (ots) - Am frühen Montagmorgen (07.04.2025) brach in einer Maschinenhalle in Weißenburg ein Feuer aus. Bei dem Großbrand entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Gegen 05:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über Rauch aus einem Gebäude in der Gunzenahausener Straße ein. Erste Einsatzkräfte vor Ort stellten ein ausgedehntes Feuer in einer Maschinenhalle fest. Mehrere ...

