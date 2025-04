Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (356) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 352 berichtet, ereignete sich in Fürth am Samstagabend (05.04.2025) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen.

Der 22-jährige Motorradfahrer war gegen 17:30 Uhr auf der Vacher Straße in Fahrtrichtung Fürther Innenstadt unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der an der Einmündung Am Altengraben nach links von der Vacher Straße abbog. Bei dem Unfall erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Beamte der Verkehrspolizei Fürth suchen im Rahmen ihrer Ermittlungen Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 bei der Polizei melden.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell