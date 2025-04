Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (355) Verkehrspolizei Nürnberg führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (04./05.04.2025) führte die Verkehrspolizei Nürnberg im Stadtgebiet mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Freitag und Samstag passierten rund 6400 Fahrzeuge die Messstellen. Für 215 Verkehrsteilnehmer werden die festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen Folgen haben.

Die Geschwindigkeitsüberwachung an den vier Messstellen zieht insgesamt 154 Verwarnungsgelder nach sich. Darüber hinaus droht 61 Verkehrsteilnehmern ein Bußgeld, von denen drei Fahrzeugführer obendrein mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr überschritt ein Audi A6 an einer Messstelle im Stadtteil Worzeldorf die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 81 km/h. Auf Höhe der Reitsportanlage war der Mann mit 141 km/h statt der erlaubten 60 km/h unterwegs. Unter Berücksichtigung der Messtoleranz von 4 km/h erwarten den Fahrer des Audi nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Aufgrund der Gesamtumstände wird die Zentrale Bußgeldstelle in diesem Fall außerdem prüfen, inwieweit dem Fahrer eine vorsätzliche Begehung der Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen werden kann, was in der Regel zu einer Verdoppelung des o. g. Bußgelds führt.

Ebenfalls am Samstag blitzten die Angehörigen der Technischen Verkehrsüberwachung gegen 23:15 Uhr einen VW Golf GTI, dessen Fahrer in der Nürnberger Südstadt bei erlaubten 50 km/h mit 104 km/h unterwegs war und der somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit abzüglich der Messtoleranz um das Doppelte überschritt. Auch in diesem Fall wird die Bußgeldstelle prüfen, ob der Vorwurf des Vorsatzes zu einer Verdoppelung des Regelbußgeldsatzes von 400 Euro führt. Unabhängig davon sind für diesen Verstoß ebenfalls zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

