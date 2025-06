Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09.06.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Verkehrsunfall auf der BAB

Geestland/BAB 27. Am 09.06.2025 ereignete sich gegen 03:30 Uhr auf der BAB 27 in FR Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt, ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger aus der Gemeinde Stadland beabsichtigte mit einer Sattelzugmaschine und angehängtem Milchtankwagen zwei auf dem Hauptfahrstreifen befindliche Pkw zu überholen. Dabei kommt er auf dem Überholfahrstreifen nach links von der Fahrbahn ab und gerät in den Seitenraum, sodass die Berme über ca. 100 m aufgewühlt wird. Er lenkt daraufhin nach rechts gegen und kommt auf dem Hauptfahrstreifen und Seitenstreifen zum Stehen. An der Sattelzugmaschine entsteht Sachschaden. Aufgrund der Verunreinigung der Fahrbahn und des beschädigten Fahrzeuges musste jeweils der Überholfahrstreifen, sowie der Hauptfahrstreifen, über ca. 4 Stunden halbseitig gesperrt werden. Zudem musste die Ladung des Tankwagens umgeladen werden. Am Fahrzeug entsteht ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 5000 Euro. Durch den Unfall wurde keiner verletzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 08.06.2025, gegen 14:45 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer auf der BAB 27 in FR Walsrode ein Pkw mit starken Schlangenlinien und wechselnder Geschwindigkeit gemeldet. Der Pkw konnte auf Höhe der AS Debstedt festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Bremerhavener ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn ist ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

