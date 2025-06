Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Kraftstoffdiebstahl an Tankstelle - Polizei sucht Zeugen (25.06.2025)

Tuttlingen (ots)

Am späten Mittwochabend haben zwei unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Neuhauser Straße Kraftstoff entwendet.

Gegen 23:00 Uhr betankten die Unbekannten zunächst einen dunklen BMW, vermutlich Modell X6, und anschließend mehrere Kanister. Ohne den Betrag zu bezahlen, verließen sie das Gelände in unbekannte Richtung. An dem Wagen befanden sich entwendete Kennzeichen, die mutmaßlich zur Verschleierung der Tat angebracht worden waren.

Beide Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und sportlich gebaut. Sie trugen dunkle Kleidung, Kapuzenpullover mit übergezogenen Kapuzen, Basecaps, Mundschutz und Handschuhe.

Personen, die zur fraglichen Zeit Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell