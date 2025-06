POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt (26.06.2025)

Singen (ots) - Eine Seniorin hat am Donnerstag nach einem Schockanruf Bargeld und Schmuck an einen Betrüger übergeben. Die Frau erhielt einen Anruf einer anonymen Nummer bei dem zunächst eine weinende Person in der Leitung war, die jedoch nichts sagte. Daraufhin übernahm eine angebliche Polizeibeamtin das ...

mehr