Lkr. Rottweil) - Auto nach Ausweichmanöver gegen Betonelement gefahren - Polizei sucht Lastwagen und Zeugen (26.06.2025)

Sulz am Neckar, A81 (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer einem unbekannten Lastwagen ausweichen musste und gegen Betonelemente gefahren ist.

Gegen 6:50 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem VW Passat im Baustellenbereich in Richtung Stuttgart, als ein Lastwagen am Kurvenende der Baustelle nach links über die gelbe Fahrbahnmarkierung geriet. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Autofahrer nach links aus und streifte dabei die Betonelemente, die die Fahrspur begrenzten. Dabei entstand am Wagen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Hinweise zum beteiligten Lastwagen: vermutlich 12 Tonnen, auffällig gelb lackierter Bereich am unteren Drittel der Fahrzeugseite.

Personen, die am Donnerstagmorgen auf der A81 im Bereich der Baustelle zwischen Sulz und Empfingen den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Lastwagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 34879-0 in Verbindung zu setzen.

