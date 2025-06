Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf der Theodor-Hanloser-Straße - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (26.06.2025)

Singen (ots)

Nachdem es am Donnerstagabend vor einem Wohnhaus in der Theodor-Hanloser-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 22.30 Uhr hielt sich ein Ehepaar auf dem Balkon des Hauses auf, während eine Gruppe betrunkener Männer vorbeilief. Als einer aus der Gruppe an einem vor dem Balkon stehenden Gerüst rüttelte, sprach ihn die 36-jährige Bewohnerin darauf an und forderte ihn auf dies zu unterlassen. Daraufhin beleidigte der 32-Jährige die Frau, was wiederum dazu führte, dass sich ihr ebenfalls 36 Jahre alter Ehemann auf die Straße begab, um den Jüngeren zur Rede zu stellen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der sowohl der 32-Jährige als auch einer seiner Begleiter zunächst auf den 36-Jährigen einschlugen- und traten. Als die 36-Jährige versuchte die Streitenden zu trennen, stieß sie einer der Männer zu Boden. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

