Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall in der Kurve vom "Rheinsteig" zur "Untere(n) Laube" - Fahrer flüchtet (27.06.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag hat sich in der Kurve vom "Rheinsteig" zur "Untere(n) Laube" ein Unfall ereignet. Gegen 1 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Renault Laguna vom "Rheinsteig" in Richtung "Untere Laube" unterwegs. In der Kurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Begrenzungspfosten und Verkehrsschildern. Anschließend ließ er das demolierte Auto zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Nach Zeugenhinweisen trafen die Polizisten den 39-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Mann nach Alkohol und Cannabis roch, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Um den beschädigten Renault kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Der 39-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell