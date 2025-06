Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Flagge zerstört (24.06.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, um 9 Uhr eine israelische Flagge zerschnitten. Die Flagge, - die etwa die Größe eines handelsüblichen Zeichenblocks hatte - war neben weiteren Landesflaggen im Außenbereich eines Ladengeschäfts an der Hauptstraße befestigt. Der Grund der Sachbeschädigung liegt bislang im Dunkeln. Die Kriminalpolizei in Rottweil sucht im Zuge der andauernden Ermittlungen Zeugen, die unter der Nummer 0741 / 4770 Hinweise zu Personen, oder Autos geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell