POL-KN: (Tuttlingen) - Einbruch in eine Gaststätte in der Jägerhofstraße (26.06.2025)

St. Georgen im Schwarzwald - K 5725 (ots) - Bei einem Unfall während eines Überholvorgangs zwischen Buchenberg und Peterzell haben sich am Mittwoch zwei Personen verletzt. Ein 18-Jähriger überholte gegen 22:30 Uhr in seinem Opel aus Richtung Peterzell kommend in einer Linkskurve ein bislang unbekanntes Auto. ...

