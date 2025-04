Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250417-2-pdnms Zeugen nach versuchten Einbruch in Aukrug gesucht

Aukrug ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.04.2025 gegen 02:00 Uhr nachts ist es zu einem versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnpartei eines Doppelhauses in Aukrug in der Straße Haarkoppel gekommen.

Der unbekannten Täterschaft gelang es nicht in die Wohnung einzudringen, da der Bewohner aufwachte und das Licht einschaltete, was den/die Täter vermutlich verschreckte. Zuvor hatte der / die Täter mittels einer Leiter versucht in den ersten Stock des Doppelhauses zu gelangen.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Wer konnte am 15.04.2025 gegen 02.00 Uhr in der Haarkoppel in Aukrug verdächtige Beobachtungen machen, wem sind zu dem Zeitpunkt fremde Fahrzeuge oder auch fremde Personen aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell