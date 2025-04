POL-NMS: 250417-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Bovenau gesucht

Rendsburg (ots) - Am Sonntag den 06.04.2025 führten Beamte des Polizeireviers Rendsburg jeweils am Vormittag und am Nachmittag für ca. 120 Minuten eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Laserpistole in der Herrenstraße, Fahrtrichtung Thormannplatz, vor dem dortigen Seniorenheim, durch. Dies diente neben der Verkehrssicherheit auch dem Lärmschutz vor dem Altenheim. ...

