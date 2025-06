POL-KN: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (26.06.2025)

Tuttlingen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag hat sich ein Unbekannter gegen 03:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Jägerhofstraße verschafft. Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Personen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Jägerhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

