Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme eines 28-jährigen Deutsch-Afghanen am Flughafen München - Verdacht des versuchten Mordes an seiner Tochter

Flughafen München (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen München hat am Montag (26.05.2025) einen 28-jährigen deutsch-afghanischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Istanbul festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Landshut wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung an seiner minderjährigen Tochter vor.

Im Rahmen der Einreisekontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach seiner Festnahme und Durchsuchung wurde der Tatverdächtige an Beamte des Polizeipräsidiums Niederbayern übergeben.

Gestern (27.05.2025) wurde der 28-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Landshut unter Leitung der Staatsanwaltschaft Landshut.

Hinweis für Redaktionen:

Aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern zu dem Fall: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/085823/index.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell