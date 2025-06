Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (26.06.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Reichenaustraße auf Höhe der Aral Tankstelle ereignet hat. Eine 21-Jährige fuhr mit einem Toyota Yaris über den Einfädelungsstreifen von der Tankstelle kommend in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es auf der rechten Spur zum Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 62-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. An den Autos entstand infolge der Kollision Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen des Zusammenstoßes sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell