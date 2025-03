Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Drogen und Schlagring in der Hosentasche Bundespolizei Waidhaus beschlagnahmt verbotenen Gegenstände

Waidhaus (ots)

Waidhaus - In der Nacht von Montag auf Dienstag (11. März) haben Beamte der Bundespolizei Waidhaus bei Grenzkontrollen an der A6 einen Busreisenden mit Drogen und einer Waffe in der Hosentasche kontrolliert. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und dem Waffengesetz ein.

Beamte der Bundespolizei entdeckten bei Grenzkontrollen an der A6 einen Schlagring in der Hosentasche eines 32-Jährigen Italieners. Der Fahrgast eines Fernreisebusses von Prag nach Amsterdam hatte zudem 1,8 Gramm Marihuana in der Westentasche, die jetzt neben dem "Totenkopfschlagring" in der Asservatenkammer der Bundespolizei Waidhaus liegen. Auch wenn der Konsum von Cannabis in Deutschland legal ist, bleibt die Einfuhr der Droge aus dem Ausland verboten. Die Bundespolizei Waidhaus ermittelt nun gegen den Italiener wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis - und dem Waffengesetz. Drogenlos und unbewaffnet konnte er im Anschluss seine Reise fortsetzen.

