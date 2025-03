Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffitisprayer geschnappt

München, Oberschleißheim (ots)

Graffitisprayer richten allein in München jährlich Schäden von über einer Million Euro an - Tendenz steigend. Am Sonntagabend (9. März) konnten zwei junge Männer am Bahnhof Oberschleißheim in erfolgreicher und effizienter Zusammenarbeit von Polizei München, Deutsche Bahn Sicherheit und Bundespolizei auf frischer Tat gefasst werden.

Gegen 21:20 Uhr meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit Graffitisprayer am Bahnhof Oberschleißheim. Schon tags zuvor waren dort Personen bei vermeintlichen Ausspähversuchen an abgestellten S-Bahnzügen beobachtet worden.

Als der Zugriff erfolgte flüchtenden die drei Sprayer in ein angrenzendes Waldstück Richtung Unterschleißheim. Bei der Nacheile konnten zwei Deutsche, ein 26-Jähriger aus der Schwanthalerhöhe und ein 22-Jähriger aus Berlin aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Neben den Security und Beamten am Boden gab es auch Luftunterstützung einer Helikopterbesatzung der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim.

An der S-Bahn war ein frisches, ca. 20m² großes Graffiti festgestellt worden. Anhand von Rucksäcken, Handschuhen, einer Warnweste sowie mehreren Spraydosen hofft die wegen Sachbeschädigung ermittelnde Bundespolizei auch dem dritten Sprayer noch auf die Spur zu kommen.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen war der Streckenabschnitt am Bahnhof Oberschleißheim von 21:35 bis 23:35 Uhr gesperrt. Es entstanden erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr von und nach München/Regensburg/Landshut sowie S-Bahnen der Linie 1.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

