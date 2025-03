Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus fasst gesuchte Straftäter Fünf Haftbefehle bei Grenzkontrollen vollstreckt

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Die Bundespolizei Waidhaus hat im Rahmen der Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze am vergangenen Wochenende (7. - 9. März) fünf offene Haftbefehle vollstreckt. Die Kontrollen fanden auf der BAB 6 sowie in internationalen Fernreisebussen statt. Zwei Personen mussten wegen offener Justizschulden in Haft genommen werden, drei weitere konnten ihre Geldstrafen vor Ort bezahlen und ihre Reise fortsetzen.

35-jähriger Belgier in Fernreisebus festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Bundespolizisten einen 35-jährigen belgischen Staatsangehörigen, der als Fahrgast eines Fernreisebusses von Prag nach Brügge unterwegs war. Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim aus dem Jahr 2019 wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro konnte er nicht bezahlen, sodass er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Weiden eingeliefert wurde.

32-jähriger Rumäne wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verhaftet

Bereits am Samstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 6 einen moldauischen Reisebus. Dabei wurde ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als per Haftbefehl gesuchte Person identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte ihn wegen offener Justizschulden aus einem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Fahndung ausgeschrieben. Da er die fällige Summe von 1.000 Euro nicht begleichen konnte, lieferten ihn Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein. Dort muss er nun die im Haftbefehl angeordnete 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

39-jähriger Rumäne bezahlt Strafe und reist weiter

Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde ein 39-jähriger Rumäne an der Kontrollstelle auf dem Parkplatz Ulrichsberg überprüft. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig suchte den Insassen eines moldauischen Reisebusses mittels Haftbefehles. Ihm wurde eine Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt, wofür eine Geldstrafe in Höhe von 98 Euro oder eine viertägige Erzwingungshaft vorgesehen war. Nach Zahlung des ausstehenden Betrages konnte er seine Reise fortsetzen.

38-jähriger begleicht Geldstrafe über Bekannten

An derselben Kontrollstelle kontrollierten Beamte am Samstag einen 38-jährigen Rumänen. Ein Abgleich seiner Personalien ergab zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die geforderte Geldstrafe von insgesamt 1.400 Euro wurde durch einen Bekannten bei der Bundespolizei Saarbrücken Hauptbahnhof beglichen, so dass er seine Reise fortsetzen konnte.

29-jährige Rumänin wegen Diebstahls gesucht

Bei einer weiteren Kontrolle auf der BAB 6 stellten die Beamten am Samstag eine 29-jährige Rumänin als Fahrerin eines Mercedes mit deutscher Zulassung fest. Gegen sie lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Diebstahls vor. Die geforderte Geldstrafe von 800 Euro konnte sie direkt begleichen, woraufhin sie ihre Reise fortsetzen durfte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell