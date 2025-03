Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gesuchter Drogenschmuggler geht Waidhauser Bundespolizisten ins Netz

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizei Waidhaus haben am Donnerstagabend (7. März) bei Grenzkontrollen auf der A6 einen mit Haftbefehl gesuchten Drogenschmuggler festgenommen und der Justiz überstellt.

Die Kontrolle des 35-jährigen Rumänen erfolgte bei Grenzkontrollen an der A6 bei Waidhaus. Bei der genaueren Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der 35-Jährige vom Amtsgericht Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Gericht verdächtigt den Rumänen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er soll im Juli 2024 im Hamburger Hafen gemeinsam mit Komplizen versucht haben, mehrere hundert Gramm Kokain aus einem Schiffscontainer zu holen um es im Inland an Hintermänner zu übergeben. Da das Gericht befürchtet, dass sich der Rumäne dem Strafverfahren entziehen will, erließen die Richter Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. Bundespolizisten vollstreckten nun den Untersuchungshaftbefehl an der A6 und nahmen den Rumänen fest. Er wird nun der Hamburger Justiz überstellt und wartet dort auf sein gerichtliches Verfahren.

