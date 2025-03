Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Willkommen im Dienst: 100 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten verstärken die Bundespolizei am Flughafen München

Flughafen München (ots)

Am Dienstag (4. März) begrüßte Polizeidirektor Timo Glowig, Leiter der Bundespolizei am Flughafen München, rund 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie werden künftig in den vier Bundespolizeiinspektionen vor Ort tätig sein und das bestehende Team verstärken.

Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung an den Bundespolizeiausbildungszentren wie Bamberg und Oerlenbach treten die jungen Kolleginnen und Kollegen nun ihren Dienst an. Einige von ihnen haben eine weite Anreise hinter sich - ihre Heimatorte liegen zum Beispiel in Hamburg und Bremen. Am Flughafen München warten neue Aufgaben in den Bereichen Grenzpolizei, Luftsicherheit und Bahnpolizei auf sie. Gleichzeitig stellt die Wohnungssuche in der Region eine der ersten Herausforderungen dar.

In einer feierlichen Zeremonie, musikalisch begleitet vom Bundespolizeiorchester München, legten die neuen Polizistinnen und Polizisten direkt im Terminal 2 ihren Diensteid ab. Polizeidirektor Glowig betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der professionellen Anwendung der erlernten Fähigkeiten: "Sie haben jetzt das Handwerkszeug eines Polizisten - jetzt kommt es darauf an, es klug einzusetzen". Neben den Führungskräften der Bundespolizei am Flughafen München waren auch hochrangige Gäste von Partnerunternehmen und Behörden anwesend.

Mit dem Neuzugang erhöht sich die Zahl der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Münchner Flughafen auf über 1.400 und stärkt damit die Sicherheitsstrukturen eines internationalen Drehkreuzes, das den Status eines 5-Star-Airports genießt. Wir wünschen den neuen Polizeimeisterinnen und -meistern einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell