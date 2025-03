Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 24 mal Verstärkung für die Bundespolizeiinspektion Freilassing Neue Polizeibeamtinnen- und beamte legten Diensteid im Rathaus ab

Freilassing

Am Montag (3. März) wurden 24 frisch ausgebildete Polizeimeisterinnen und Polizeimeister feierlich im Rathaus Freilassing begrüßt und vereidigt. Bevor die neuen Kolleginnen und Kollegen jedoch in den Einsatz gehen, erhalten sie in den kommenden zwei Wochen eine umfassende Fortbildung. Diese intensiven Schulungsmaßnahmen bereiten sie gezielt auf ihren künftigen Arbeitsalltag vor und stellen sicher, dass sie bestens auf ihre Aufgaben vorbereitet sind.

Der stellvertretende Inspektionsleiter, Polizeirat Tobias Münzel, begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen im Beisein ihrer Dienstgruppenleiter und des örtlichen Personalrates am Montag im Rathaussaal der Stadt Freilassing und zeigte sich sichtlich erfreut über den Personalzuwachs: "Mit Blick auf die anhaltend hohen Aufgriffszahlen der vergangenen Jahre bin ich wirklich sehr froh, dass die Einstellungsoffensive weiterhin ihre Früchte trägt und dass die Bundespolizeiinspektion Freilassing mit lebensjüngeren Kolleginnen und Kollegen verstärkt wird."

Für Polizeirat Münzel war es ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, dass der Erste Bürgermeister der Stadt Freilassing, Herr Markus Hiebl, es sich nicht nehmen ließ, die neuen Bundespolizistinnen und -polizisten persönlich zu begrüßen und in seiner Stadt willkommen zu heißen. Er wünschte den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg für die Zukunft und hoffte, dass sie sich in Freilassing, einer der wohl attraktivsten Regionen Deutschlands, schnell zuhause fühlen werden.

Die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister haben vor kurzem ihre zweieinhalbjährige Ausbildung in einem Ausbildungszentrum der Bundespolizei erfolgreich abgeschlossen. Bevor es nun aber endlich richtig losgehen kann, stehen in den nächsten zwei Wochen intensive dienststelleninterne Einweisungen und Fortbildungen an.

Von den insgesamt 24 neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern werden 15 ihren Dienst in Freilassing und neun im Bundespolizeirevier in Mühldorf verrichten.

Polizeirat Münzel betonte die Bedeutung der Bundespolizeiinspektion Freilassing für die Region und gewährte den Neuankömmlingen einen kurzen Einblick in ihre zukünftige Tätigkeit in der neuen Dienststelle:

"Im letzten Jahr erfolgte fast jede vierte unerlaubte Einreise in Bayern und jede 16. bundesweit über einen unserer 21 Grenzübergänge in unserem sich über die Landkreise Altötting, Mühldorf, Traunstein und das Berchtesgander Land erstreckenden Zuständigkeitsbereich mit 225 Grenzkilometern. Dazu durchschnittlich knapp 30 Schleusungen pro Monat, also ungefähr jeden Tag eine Schleusung."

Anhand der grenzpolizeilichen Bilanz des vergangenen Jahres zeigte der stellvertretende Inspektionsleiter auf, dass in der neuen Schwerpunktdienststelle sicher keine Langeweile aufkommen wird und die Neuen in Freilassing ideale Voraussetzungen vorfinden, um echte Polizeiarbeit zu erlernen und sich weiterzuentwickeln. "5.628 Fahndungstreffer im letzten Jahr, davon 855 vollstreckte Haftbefehle. 440 Betäubungsmittel-Delikte, 289 Urkundenfälschungen, 486 Straßenverkehrsdelikte, 63 Körperverletzungsdelikte, intensive und hocherfolgreiche Ermittlungsverfahren gegen Schleuserorganisationen mit beachtlichen Verurteilungen. Neben diesen beeindruckenden Zahlen ist aber auch die Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit der Schleuser zu erwähnen, mit der wir es zu tun haben und die uns immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass wir uns alle für einen sehr gefahrengeneigten Beruf entschieden haben."

Aus diesem Grund lag es dem stellvertretenden Leiter der Dienststelle besonders am Herzen, den neuen Kolleginnen und Kollegen nahe zu legen, immer auf sich selbst und ihre Kollegen zu achten, damit sie sicher und gesund von ihren Einsätzen zurückkehren.

Vor der Vereidigung führte Polizeirat Münzel aus, dass für Polizeibeamtinnen und -beamte aus der Wahrnehmung ihrer Amtspflichten resultiere, dass das Grundgesetz bei der Aufgabenwahrnehmung nicht nur zu wahren, sondern dass vielmehr auch aktiv für die Verfassung einzutreten ist. So wird die Bundespolizei auch künftig an den Bruchkanten und Konfliktlinien unserer Gesellschaft dazu beitragen, die Rechtsgüter der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und für die Einhaltung unserer Werte und Normen zu sorgen.

Im Anschluss erhoben die Polizistinnen und Polizisten die Hand zum Eid und verpflichteten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und Ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

