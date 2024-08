Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Zwei beschleunigte Verfahren innerhalb kurzer Zeit

Recklinghausen (ots)

Nachdem eine 21-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann in einem Recklinghäuser Supermarkt beim Ladendiebstahl erwischt wurden, sind Beide nur einen Tag später - am Mittwoch - vor dem Recklinghäuser Amtsgericht verurteilt worden. Das Pärchen war am Dienstagmittag in dem Markt an der Sachsenstraße mit vollem Einkaufswagen aufgefallen. An der Kasse wollten die Beiden aber nur jeweils einen Artikel bezahlen. Auffällig war auch, dass sie zwei prall gefüllte Rucksäcke dabei hatten. Kurz darauf konnte das Diebesgut in den Rucksäcken festgestellt werden. Es handelte sich dabei um Waren im Wert von über 230 Euro, darunter vor allem Waschmittel und Kaffee. Die beiden Tatverdächtigen aus Rumänien, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden festgenommen. Am darauffolgenden Tag wurden sie im beschleunigten Verfahren am Recklinghäuser Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt. Die Frau muss zehn Tagessätze á 10 Euro zahlen, der Mann zehn Tagessätze á 20 Euro.

Heute (01.08.) gab es ein weiteres beschleunigtes Verfahren vor dem Recklinghäuser Amtsgericht: Dabei wurde eine Frau nach einem Taschendiebstahl in Herten verurteilt. Die 25-Jährige aus Bulgarien wurde am vergangenen Wochenende in einem Supermarkt an der Westerholter Straße erwischt. Gemeinsam mit einer 45-Jährigen Frau hatten sie eine Kundin geschickt in ein Gespräch verwickelt und diese Gelegenheit genutzt, um die Geldbörse der Frau zu stehlen. Der Kundin fiel der Diebstahl rechtzeitig auf und die beiden Tatverdächtigen konnten durch Mitarbeiter des Geschäfts gestellt werden. Polizeibeamte brachten die Beiden daraufhin zur Wache. Bei der Überprüfung fiel auf, dass gegen die 45-Jährige ein Haftbefehl vorlag, sie wurde anschließend in eine JVA gebracht. Die 25-Jährige wurde wenige Tage nach der Tat - am Donnerstag - im beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Recklinghausen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

