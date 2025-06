POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) - Tuja-Hecke beschädigt: Lastwagenfahrer entfernt sich nach Unfall (26.06.2025)

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Donnerstagabend hat sich auf der Kreisstraße 5520 zwischen Weiden und Aistaig ein Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Gegen 20:45 Uhr verlor ein 21-jähriger Mann in einer Kurve die Kontrolle über eine Honda CBR650, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer zog sich dabei ...

mehr