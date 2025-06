Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Körperverletzung (21.06.2025)

Vöhrenbach (ots)

Auf der Straße "Auf der Wehrte" ist es am Samstag, um 20 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Auf seinem nach Hauseweg sprach ein 34-Jähriger zwei unbekannte junge Männer an. Es entwickelte sich ein Handgemenge. Der 34-Jährige ging dabei zu Boden und die beiden Täter flüchteten. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu sucht das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell