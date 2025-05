LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17.30 Uhr, wurde in Sonneberg, An der Müß, der 25-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

