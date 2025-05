POL-GT: Komm ins Team 110! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (15.05., 23.00 Uhr) stieg nach bisherigen Erkenntnissen ein 31-jähriger Mann in eine kommunale Wohneinrichtung an der Holzheide ein. In dem Haus klopfte er an mehreren Wohneinheiten. Dann schlug, drohte und beraubte er insgesamt drei Bewohner. Er forderte den Angaben nach Geld und Wertgegensachen. Anschließend rannte er davon. Die drei Männer erlitten Verletzungen. ...

mehr