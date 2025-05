Polizei Gütersloh

POL-GT: Vorläufige Festnahme, Raub, Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (15.05., 23.00 Uhr) stieg nach bisherigen Erkenntnissen ein 31-jähriger Mann in eine kommunale Wohneinrichtung an der Holzheide ein. In dem Haus klopfte er an mehreren Wohneinheiten. Dann schlug, drohte und beraubte er insgesamt drei Bewohner. Er forderte den Angaben nach Geld und Wertgegensachen. Anschließend rannte er davon. Die drei Männer erlitten Verletzungen. Zwei von ihnen wurden noch am Abend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Kurz vor Mitternacht wurde der Tatverdächtige im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen in einer Wohnung in Gütersloh angetroffen. Der Mann ohne festen Wohnsitz hielt sich bei Verwandten auf. Beim Erblicken der Polizei verhielt er sich sehr aggressiv. Der 31-Jährige schnipste einen glimmenden Zigarettenstummel in Richtung der Beamten und versuchte wegzulaufen. Der Fluchtversuch misslang. Ebenso der Versuch der Angehörigen, den 31-Jährigen zu befreien. Unter erheblichem Widerstand wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gefahren.

Am Freitagnachmittag wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt.

