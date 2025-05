POL-GT: Fahrradprüfung an der Grauthoff-Elbracht Schule

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am Montag (19.05., 08.30 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Martinschule in Rietberg die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Prüflinge werden selbständig im Umfeld der Schule an der Lange Straße, im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Montag begegnen, ...

mehr