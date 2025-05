POL-GT: Rolf Heber als neues Gesicht im Trio des Bezirksdienstes Rietberg

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (RB) Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen gestürzten, schwerverletzten, 66-jährigen Radfahrer in Herzebrock-Clarholz. An der Einmündung Menninghausener Straße / Oelder Straße in Herzebrock-Clarholz, wurde am Montagnachmittag ein verunfallter Radfahrer durch Ersthelfer gefunden. Der Verunfallte konnte sich lediglich an seinen ...

mehr