Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Dienstagabend (13.05.2025) ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Ortsteil Rheda. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 78-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Pedelec die Straße Am Domhof. An der Einmündung zur Schloßstraße übersah der Pedelec-Fahrer offensichtlich einen vorfahrtberechtigten Pkw mit Pferdeanhänger, der die Schloßstraße in Fahrtrichtung Oelder Straße befuhr. Der 78-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, kollidierte mit dem Pferdeanhänger, stürzte auf die Fahrbahn und wurde infolge der Kollision lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, auch unter Beteiligung der Besatzung eines Rettungshubschraubers, wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert. Der alleine im Pkw befindliche 51-jährige Fahrzeugführer aus Rheda-Wiedenbrück, sowie das im Anhänger befindliche Pferd, wurden infolge der Kollision nicht verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn hinzugezogen. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell