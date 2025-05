Polizei Gütersloh

POL-GT: POL-GT: POLIZEI WARNT! Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (RB) - Am Montagnachmittag (12.05.) mehren sich die Hinweise bei der Polizei Gütersloh, dass es aktuell zu telefonischen Betrugsversuchen falscher Polizeibeamter kommt.

ACHTUNG! Es handelt sich um einen BETRUGSVERSUCH!

Der Modus Operandi ist in allen Fällen der gleiche: Die Betrüger rufen arglose Bürgerinnen und Bürger an und suggerieren als falsche Polizeibeamte, dass in der Wohnortnähe der Bürger eine Festnahme stattgefunden hat. Bei der Festnahme sei eine Liste mit Anschriften sichergestellt worden, aus der hervorgeht, dass bei ihnen eingebrochen werden soll. Anschließend werden die Bürger angewiesen ihr Geld ihren Schmuck oder andere Wertgegenstände einem Polizeibeamten in zivil zu übergeben, damit das Geld und die Wertgegenstände gesichert werden können.

Diese ist aber ein Betrug. Die Polizei wird NIEMALS das Geld oder Wertgegenstände für Andere in Verwahrung nehmen.

Diese Betrugsanrufe werden aus sogenannten Call-Centern abgesetzt. Die angezeigten Rufnummern werden zuvor verfälscht.

Im nächsten Schritt holen weitere Bandenmitglieder die Gegenstände von den Angerufenen ab. Anschließend sieht man davon nichts wieder.

DIE POLIZEI WARNT!

Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände!

Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung!

Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

