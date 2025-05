POL-GT: Nach einem Unfall auf der Bismarckstraße werden weitere Beteiligte gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (08.05., 04.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Juwelier an der Kaiserstraße gegenüber des Hauptbahnhofs eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach fuhren die insgesamt vier Täter mit einem Audi vor und brachen in sehr kurzer Zeit die Tür des Ladenlokals mit einem professionellen Werkzeug auf. ...

