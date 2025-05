POL-GT: Feuer in Langenberg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Zeit von Freitag auf Samstag (09.05., 19.15 Uhr - 10.05., 07.30 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Baumarkt an der Straße Am Anger verschafft. Nachdem die Einbrecher mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen hatten, gelangten sie in die Verkaufshalle. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld aus einer Spendenbox sowie eine ...

