Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperativen Kontrollen in Gütersloh - viele Verstöße festgestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung NRW, das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh, Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung und Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh kontrollierten am vergangenen Freitagabend (09.05.) in der Gütersloher Gastro- und Kioskszene im Rahmen des Projekts "Sicher im Kreis". Dabei wurden erneut mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In einem Imbiss zwischen Gütersloh und Verl trafen die Kontrolleure gegen 20.40 Uhr auf mehrere Mitarbeiter in der Küche. In zwei Fällen bestand der Verdacht, dass diese nicht angemeldet waren. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem musste direkt eine größere Menge, ungekühltes Fleisch entsorgt werden.

In einem Imbiss zwischen Gütersloh und Avenwedde Bahnhof wurden fünf Personen angetroffen, welche sich als Praktikanten ausgaben. Eine Gewerbekonzession ist für das Geschäft allerdings noch nicht erteilt worden. Der zukünftige Betreiber gab an, dass der Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen wurde. Dagegen sprach, dass unter anderem ein "Geöffnet"-Schild an dem Laden hing, der Fleischspieß am Grill brutzelte und der Pizzaofen heiß war. Darüber hinaus wurden noch Brandschutz- und Hygienemängel festgestellt. Alle Verstöße wurden gesammelt.

In einem weiteren gastronomischen Betrieb zwischen Gütersloh und Avenwedde Bahnhof wurde insgesamt die Hygiene in der Küche bemängelt. Ein mit dem Auto vorfahrender Gast wurde von den Beamten ebenfalls kontrolliert. Nachdem ein Drogenvortest bei ihm positiv verlief, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

In einem Café an der Berliner Straße fand vermutlich illegales Glücksspiel statt. Ein größerer Geldbetrag wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In einer Bar in der Nähe der Verler Straße trafen die Beamten auf eine Gruppe Musiker. Beim Erkennen der behördlichen Kontrolle ließen die Musiker ihre Instrumente fallen und mischten sich unter das Publikum. Aufgrund der Lautstärke der Band und der diversen rauchenden Personen wurden durch das Ordnungsamt Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Trotz der sehr regelmäßig stattfindenden Kontrollmaßnahmen wurden nahezu in jeder Lokalität am Freitagabend Maßnahmen ergriffen. Teilweise wurden die Betriebe zum wiederholt Mal aufgesucht. Die kooperativen Kontrollen werden in unterschiedlicher Zusammensetzung in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

