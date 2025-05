Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (RB) Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen gestürzten, schwerverletzten, 66-jährigen Radfahrer in Herzebrock-Clarholz.

An der Einmündung Menninghausener Straße / Oelder Straße in Herzebrock-Clarholz, wurde am Montagnachmittag ein verunfallter Radfahrer durch Ersthelfer gefunden. Der Verunfallte konnte sich lediglich an seinen Namen, nicht aber an das Geschehene erinnern. Der Radfahrer wurde von Ersthelfern auf dem Boden liegend angetroffen. Sein Rad lag teilweise über ihm. Die Person war nicht alkoholisiert und wies Verletzungen im Kopfbereich auf. Ein hinzugezogener Notarzt konnte, aufgrund der Kopfverletzungen, eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Aus diesem Grund wurde der Verletzte mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen. Zur Zeit steht für die Polizei noch nicht fest, ob die Person alleine oder durch Fremdeinwirkung gestürzt ist.

Wer hat einen Unfall am 12.05.25, gegen 17:00 Uhr, an der beschriebenen Örtlichkeit gesehen?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Gütersloh oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell