POL-GT: Wohnungseinbruch an der Kurfürstenstraße

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Donnerstagmittag (16.05., 12.18 Uhr) brannte es auf dem Hof eines Entsorgungsbetriebs an der Dissener Straße. Betroffen war eine Halle, in welcher Altpapier gelagert wurde. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort und löschte bis in die Nacht hinein die Flammen. Aufgrund der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung wurde die umliegende Bevölkerung über eine Warn-App dazu aufgefordert Fenster und Türen zu schließen. ...

