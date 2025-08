Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Unfallfluchten in Hoya

Hoya (ots)

(Kun) Am 31.07.2025 ereigneten sich gleiche zwei Unfallfluchten in Hoya. Zwischen 09:30 Uhr und 09:55 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Langen Straße 55 ein geparkten Ford Kuga und hinterließ einen Schaden von 1500 EUR. Und zwischen 10:20 Uhr und 10:37 Uhr wurde in der Weserstraße 1 ein geparkter weißer Mitsubishi beschädigt. Auch hier liegt der Schaden bei 1500 EUR. Die Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter 04251/67280 zu melden.

