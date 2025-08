Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit leicht verletzten Person

Warmsen (ots)

(Kun) Am 31.07.2025, um 17:00 Uhr ereignete sich in Warmsen im Ortsteil Wegerden zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann wollte an einer Kreuzung in Wegerden mit seinem Auto nach links abbiegen und übersah dort den vorfahrtsberechtigte Wagen einer 20-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau aus Warmsen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich eine Alkoholisierung des Mannes aus Warmsen heraus.

