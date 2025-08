Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aquaplaning wird Autofahrer auf B6 zum Verhängnis

Nienburg (ots)

NIENBURG (HeT) Während eines heftigen Regenschauers befuhr ein 54-jähriger aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Pkw in Nienburg die Ortsumgehung in Richtung Bremen. In Höhe der Ausfahrt Nienburg-West wurde ihm seine nicht angepasste Geschwindigkeit zum Verhängnis. Er verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes, schlug in die Seitenschutzplanke ein und drehte sich anschließend mehrfach um die eigene Achse. Verletzt wurde der Unfallfahrer nicht. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Seitenschutzplanke wurde auf einer Länge von ca. 10m eingedrückt. Die Ausfahrt Nienburg-West wurde für die Dauer der Bergung des Pkw gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell