Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Wohnhaus in Palmbach eingedrungen und haben Uhren sowie Bargeld entwendet.

In der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 19:10 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in eine Doppelhaushälfte in der Straße "Im Kloth". Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell